Рассчитать массу серной кислоты полученной, при взаимодействии 6.5г сульфата цинк?? с водой, если массовая доля выхода серной кислоты от теоретически возможного составляет 0.7 или 70%

Химия

Рассчитать массу серной кислоты полученной, при взаимодействии 6.5г сульфата цинк?? с водой, если массовая доля выхода серной кислоты от теоретически возможного составляет 0.7 или 70%

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