Рассчитать массу серной кислоты полученной, при взаимодействии 6.5г сульфата цинк?? с водой, если массовая доля выхода серной кислоты от теоретически возможного составляет 0.7 или 70%
Химия
Рассчитать массу серной кислоты полученной, при взаимодействии 6.5г сульфата цинк?? с водой, если массовая доля выхода серной кислоты от теоретически возможного составляет 0.7 или 70%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnSO4 + 2H2O = H2SO4 + Zn(OH)2 n(ZnSO4) = m/M = 6,5/163 = 0,04 моль = n(H2SO4) m(H2SO4) = 0,04*98 = 3,91 г m(H2SO4)пр = 3,91*0,7 = 2,74 г
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