Помогите пожалуйста я не понел

Алгебра
Помогите пожалуйста я не понел
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Автор: Гость
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Гость:
Что именно решать надо 1 2 или 3
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