Помогите пожалуйста Я совсем не умею писать сочинения , а тут ещё и с темой и с по??темами(( Сочинение по роману А.С.Пушкина " Дубровский " Тема : Владимир Дубровский -" благородный разбойник " 1.В.Дубровский - герой роман...

Литература

Помогите пожалуйста Я совсем не умею писать сочинения , а тут ещё и с темой и с по??темами(( Сочинение по роману А.С.Пушкина " Дубровский " Тема : Владимир Дубровский -" благородный разбойник " 1.В.Дубровский - герой романа 2. Почему В.Дубровский стал разбойником а)история молодого Дубровского б) Жизнь в Питере , честолюбие , расточительность в) отношение к отцу г) реакция на смерть отца 2. В.Д разбойник а)решение мстить Троекурову за озарение и смерть отца б)смерть приказных в пожаре в) ответственность за крепостных людей , разделивших его судьбу г) слухи о великодушие разбойника Дубровского д)объяснение Маши причины , по которым он стал разбойником 4.Отчаяние , отказ от мщения , отъезд за границу И под конец : Авторское отношение к Дубровскому Знаю , что долго писать , но помогите , умоляю ))))))))

Автор: Гость