Помогите пожалуйста!!!Информация о кочевых ,осёдлых и перелётных птиц!!!

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Помогите пожалуйста!!!Информация о кочевых ,осёдлых и перелётных птиц!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Оседлыми называют птиц, которые придерживаются определённой небольшой территории и за пределы её не перемещаются. Кочующими называют птиц, которые вне сезона размножения постоянно передвигаются с места на место в поисках пищи. Перелётные птицы совершают регулярные сезонные перемещения между местами гнездовий и местами зимовок.
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