Сфера с центром в вершине данного конуса и радиусом, длина которого равна высоте конуса, делит его боковую поверхность пополам. Найдите угол между высотой и образующей конуса. Варианты ответов: А) 30 градусов; Б) 120градусов ...

Геометрия
Сфера с центром в вершине данного конуса и радиусом, длина которого равна высоте конуса, делит его боковую поверхность пополам. Найдите угол между высотой и образующей конуса. Варианты ответов: А) 30 градусов; Б) 120градусов В) 45 градусов; Г) 150 градусов; Д) 60 градусов.
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