Помогите пожалуйста ( Инглишь )
Английский язык
Помогите пожалуйста ( Инглишь )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переписывать полностью предложения не буду, первое число – это предложение, а второе идиом который подходит к предложению. 23-2, 24-8, 25-7, 26-4, 27-10, 28-1, 29-3, 30-6.
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