С какой скоростью двигается поезд на перегоне если длинной 50км если он прошел за 37,5м?
Физика
С какой скоростью двигается поезд на перегоне если длинной 50км если он прошел за 37,5м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37,5 минут = 37*60 +30 = 2250 с 50км = 50000м 50000м/2250с = 22,2 м/с
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