Разобрать по составу на белорусском бясстрашны, гай, чай, празрысты, цямнее, майск??.
Беларуская мова
Разобрать по составу на белорусском бясстрашны, гай, чай, празрысты, цямнее, майск??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.бяс- приставка страш- корень н- суффикс ы - окончание основа бясстрашн 2.Гай - корень основа- Гай 3.чай тоже самое 4.Празрыст-корень ы - окончание. основа празрыст 5.цямн - корень ее -окончание цямн - основа 6.май- корень, ск - суффикс, и - окончание
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