Диалог лютеранской церкви и католической ПОЖАЛУЙСТА, ЗАВТРА КР

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Лютеранами церковь воспринималась как учебное заведение, в котором обучают правоверию. Теологи стремились точно сформулировать ортодоксальные истины и энергично боролись с противоположными взглядами, так же поддерживая буржуазию(простой народ), набиравшую тогда обороты роста. Католики же, имея при себе годами накомленную власть, армию и земли всех, против них выступающих клеймили "неверными". В их понимании церковь была средством общения с богом.