Как определена основная единица массы?

Физика
Как определена основная единица массы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Килограмм определяется как масса международного эталона килограмма, хранящегося в Международном бюро мер и весов (расположено в г. Севр близ Парижа) и представляющего собой цилиндр из платино-иридиевого сплава (90% платины, 10% иридия). 
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