Цена груш — x р. за 1 кг, а цена яблок — y р. за 1 кг. Запиши в виде выражения: во скольк?? раз 1 кг груш дороже, чем 1 кг яблок

Математика

Цена груш — x р. за 1 кг, а цена яблок — y р. за 1 кг. Запиши в виде выражения: во скольк?? раз 1 кг груш дороже, чем 1 кг яблок

Автор: Гость