Цена груш — x р. за 1 кг, а цена яблок — y р. за 1 кг. Запиши в виде выражения: во скольк?? раз 1 кг груш дороже, чем 1 кг яблок

Математика
Цена груш — x р. за 1 кг, а цена яблок — y р. за 1 кг. Запиши в виде выражения: во скольк?? раз 1 кг груш дороже, чем 1 кг яблок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается так:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Установите соответствие между примерами и видами деятельности А) модернизация транспортной инфраструктуры; Б) осуществление научного открытия; ...
Ответить
Русский язык
Определи, какой падеж и число могут обозначать данные формы имен существительных. Например : Мышь- И. П., мн. ч.;Р.п. ед. ч.; Д. П., ед. ч... ...
Ответить
Литература
Где жывёт Каралевич Елесей.
Ответить
Математика
Сократите дроби 9х16/8х27 2х3х5/4х9х27
Ответить
Физика
Доклад джижение по окружности
Ответить