Доклад джижение по окружности

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В природе и технике очень часто встречается криволинейное движение. Он сложнее прямолинейный, так как существует множество криволинейных траекторий; это движение всегда ускоренный, даже когда модуль скорости не меняется. При движении тела по окружности направление вектора скорости меняется от точки к точке. Поэтому когда говорят о скорости такого движения, подразумевают мгновенную скорость. Вектор скорости направлен по касательной к окружности, а вектор перемещения - по хордах. Равномерное движение по окружности - это движение, во время которого модуль скорости движения не изменяется, изменяется только ее направление.Для того чтобы найти ускорение тела, которое движется по кругу, необходимо квадрат скорости разделить на радиус окружности. Помимо ускорения, движение тела по кругу характеризуют следующие величины: Период вращения тела - это время, за которое тело совершает один полный оборот. Период вращения обозначается буквой Т и измеряется в секундах. Частота вращения тела - это число оборотов в единицу времени. Линейная скорость - отношение перемещения тела до времени. Угловая скорость - физическая величина, равная отношению угла поворота радиуса окружности, по которой движется тело, до времени движения. Вроде-бы самое важное выбрала!