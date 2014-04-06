Составьте программу, заменяющую меньшее из двух данных чисел их суммой, а большее - удвоенным произведением этих чисел.
Информатика
Составьте программу, заменяющую меньшее из двух данных чисел их суммой, а большее - удвоенным произведением этих чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2014-04-06T04:57:38+00:00 Program pf; var x,y,a,b:integer; begin read(x); read(y); a:=x; b:=y; if x>y then begin x:=a*b; y:=a+b; end else begin x:=a+b; y:=a*b; end; write(x,y); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
ПОМОГИТЕ! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО! Начерти в одной системе координат графики функций y=x2-4 и y=3x+2 обозначь эти точки пересечения графиков функций и з...
Математика
Постройте треугольник KNM у которого угол М=100 градусов, КМ=МН=32мм.измерте угол К и п??оведите его биссектрису