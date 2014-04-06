Составьте программу, заменяющую меньшее из двух данных чисел их суммой, а большее - удвоенным произведением этих чисел.

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Составьте программу, заменяющую меньшее из двух данных чисел их суммой, а большее - удвоенным произведением этих чисел.

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