ПОМОГИТЕ! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО! Начерти в одной системе координат графики функций y=x2-4 и y=3x+2 обозначь эти точки пересечения графиков функций и запиши координаты этих точек y= x^{2} -4x y=3x+2
Математика
ПОМОГИТЕ! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО! Начерти в одной системе координат графики функций y=x2-4 и y=3x+2 обозначь эти точки пересечения графиков функций и запиши координаты этих точек y= x^{2} -4x y=3x+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=3×2+5×+1хот3до3,001
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