ПОМОГИТЕ! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО! Начерти в одной системе координат графики функций y=x2-4 и y=3x+2 обозначь эти точки пересечения графиков функций и запиши координаты этих точек y= x^{2} -4x y=3x+2

Математика
ПОМОГИТЕ! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО! Начерти в одной системе координат графики функций y=x2-4 и y=3x+2 обозначь эти точки пересечения графиков функций и запиши координаты этих точек y= x^{2} -4x y=3x+2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=3×2+5×+1хот3до3,001
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Жизнь на земле влияет га атмосферу ,а атмосфнра влияет на землю объяснить
Ответить
Математика
Постройте треугольник KNM у которого угол М=100 градусов, КМ=МН=32мм.измерте угол К и п??оведите его биссектрису
Ответить
Биология
Что такое бесполое размножение? Раздражимость? Биология 7 класс
Ответить
Биология
Характеристика фикуса полностью тип побега лист корень стебель соцветие
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ХОТЬ КАКИЕ-ТО ЗАДАНИЯ (СРОЧНО)
Ответить