Постройте треугольник KNM у которого угол М=100 градусов, КМ=МН=32мм.измерте угол К и п??оведите его биссектрису

Математика
Постройте треугольник KNM у которого угол М=100 градусов, КМ=МН=32мм.измерте угол К и п??оведите его биссектрису
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забей в интернете там найдёш видео посмотриш и всё или скачай в плей маркете Домашка на 5 + думаю тебе помогло счастливо
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