Помогите выписать сказку ,житие ,повесть из повести о Петре и Февронии Муромских

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Напишу кратко и своими словами. Это было предупреждение. xD Сказка - самое начало. Когда прилетел змей в Муром к жене Павла и говорил с ней в облике самого князя (или царя). Далее, жена Павла расспросила змея, какова будет его смерть, он же ответил, что от Петрова меча. Эта жена рассказала князю об этом. Тот вспомнил, что у него есть брат Петр. Когда Петру всё сообщили, он пошел в монастырь (или храм), там он поклонился богу, к нему пришёл ангел и отдал Петру меч. После Петр ухитрился и убил змея. Но после того, как он это сделал, кровь змея облилась на него, и у него появились язвы. Он заболел, и отправил слуг по деревням и городам искать себе врача. Это конец сказки. Расскажу что было между сказкой и житием: Нашли ему врача. То была молодая девушка-крестьянка. Но умная. Сказала она Петру, чтобы тот вышел за неё, если она его вылечит. Тот не согласился. Она его не до конца вылечила, он вернулся к ней во второй раз, согласился на женитьбу, она его вылечила. Они поженились. Житие - отсюда идет житие. Бояре не взлюбили Февронию. Ну, она крестьянка, она даже не умеет правильно за столом сидеть. На это им Феврония сказала, что уйдет она. Но со своим мужем. Ушли они, в городе начался хаос. Бояре дрались за трон, народ взбесился и т.д. Они попросили их прийти обратно. Те вернулись. Конец жития. Там ещё в конце типо чудеса происходили... Но это сюда не относится. Короче, я рассказала коротко, ты можешь выписать моими словами, хочешь своими, хочешь вобще из учебника спиши. Но там шибко много буквок. Поэтому либо своими словами, либо моими