1.Почему постепенно вся полнота власти оказалась в руках у майордомов? 2.Что способствовало превращению Франского королевства в империю? 3.Чем отличались права и обязанности графов в управлении империей от прав и обязанностей г...
История
1.Почему постепенно вся полнота власти оказалась в руках у майордомов? 2.Что способствовало превращению Франского королевства в империю? 3.Чем отличались права и обязанности графов в управлении империей от прав и обязанностей герцогов?Почему Карл Великий стремился превратить всех герцогов в графов? 4. В силу каких причин Карл Великий издал "Капитулярий о науках"?Почему культурный подъём при первых Каролингах называют возрождением? В чем его значение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сразу же после смерти Хлодвига раннефеодальное Франкское государство раздробилось на уделы его четырёх сыновей, В связи с этим короли из рода Меровингов были оттеснены на задний план и получили прозвище «ленивых» , а фактическая власть в королевстве оказалась в руках отдельных выходцев из землевладельческой знати, так называемых майордомов (майор-домами первоначально назывались старшие управители королевским двором, заведовавшие дворцовым хозяйством и дворцовыми служителями) . Вскоре майордомы. 2.Завоевание Карлом Великим огромных территорий, населенных представителями разных народов (не только германцев) Расширялась армия, ведь те територии что завоевал Карл Великий приходилось охранять. Была поднята економика и культура.3
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