Как по известному средней скорости движения тела и известному пройденной пути оп??еделить время движения?
Физика
Как по известному средней скорости движения тела и известному пройденной пути оп??еделить время движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время движения определяется формулой пройденный путь делённый на среднюю скорость то есть t=S/V
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Составьте программу, заменяющую меньшее из двух данных чисел их суммой, а большее - удвоенным произведением этих чисел.
Литература
Математика
ПОМОГИТЕ! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО! Начерти в одной системе координат графики функций y=x2-4 и y=3x+2 обозначь эти точки пересечения графиков функций и з...