Всем привет) Помогите пожалуйста.. Очень сложно)) СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ ЗАРАНЕЕ. Сдела??те,что сможете

Литература
Всем привет) Помогите пожалуйста.. Очень сложно)) СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ ЗАРАНЕЕ. Сдела??те,что сможете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну он трудился и добился успеха
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