Установите соответствие между примерами и видами деятельности А) модернизация транспортной инфраструктуры; Б) осуществление научного открытия; В) инвестирование малого предпринимательства; Г) осуществление глобального модел...

Обществознание

Установите соответствие между примерами и видами деятельности А) модернизация транспортной инфраструктуры; Б) осуществление научного открытия; В) инвестирование малого предпринимательства; Г) осуществление глобального моделирования; Д) проведение экономических реформ в обществе 1) практическая 2) духовная

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