Определи, какой падеж и число могут обозначать данные формы имен существительных. Например : Мышь- И. П., мн. ч.;Р.п. ед. ч.; Д. П., ед. ч... Облоко- Ночи- Армии- Белке- СРОЧНО!!!

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Определи, какой падеж и число могут обозначать данные формы имен существительных. Например : Мышь- И. П., мн. ч.;Р.п. ед. ч.; Д. П., ед. ч... Облоко- Ночи- Армии- Белке- СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОБЛОКО И.П ед. ч  ночи в .п  мн .ч  армии т.п ед.ч белке и п ед ч
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