Определи, какой падеж и число могут обозначать данные формы имен существительных. Например : Мышь- И. П., мн. ч.;Р.п. ед. ч.; Д. П., ед. ч... Облоко- Ночи- Армии- Белке- СРОЧНО!!!

Русский язык

Определи, какой падеж и число могут обозначать данные формы имен существительных. Например : Мышь- И. П., мн. ч.;Р.п. ед. ч.; Д. П., ед. ч... Облоко- Ночи- Армии- Белке- СРОЧНО!!!

Автор: Гость