Задай вопрос из школьного предмета kantrymay kantrymay 685 б kantrymay 5-9 Математика 15+8 б ??ожалуйста помогите! Очень экстренная ситуация! Десять футболистов вместе забили 54 гола. При этом каждый забил хотя бы один ...

Математика
Задай вопрос из школьного предмета kantrymay kantrymay 685 б kantrymay 5-9 Математика 15+8 б ??ожалуйста помогите! Очень экстренная ситуация! Десять футболистов вместе забили 54 гола. При этом каждый забил хотя бы один гол, а один - целых 7 голов. Доказать, что двое из них забили одинаковое количество голов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54-7=47 (гола забили 9 игроков) 47/9=5 (в остатке 2 гола на двоих)
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