Задай вопрос из школьного предмета kantrymay kantrymay 685 б kantrymay 5-9 Математика 15+8 б ??ожалуйста помогите! Очень экстренная ситуация! Десять футболистов вместе забили 54 гола. При этом каждый забил хотя бы один ...

Математика

Задай вопрос из школьного предмета kantrymay kantrymay 685 б kantrymay 5-9 Математика 15+8 б ??ожалуйста помогите! Очень экстренная ситуация! Десять футболистов вместе забили 54 гола. При этом каждый забил хотя бы один гол, а один - целых 7 голов. Доказать, что двое из них забили одинаковое количество голов.

Автор: Гость