Помогите пожалуйста.как ты понимаешь пословицу Солнце-царь земли

Окружающий мир
Помогите пожалуйста.как ты понимаешь пословицу Солнце-царь земли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без солнца жить на нашей планете не будет существовать, точно также и без царя, мудро правящего на своей земле, не будет сильного гос-ва (оно тоже не будет долго существовать)
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