Помогите пожалуйста. Какие дела можно сделать с маленькими детьми ( "Неделя добр??х дел") добрые дела на территории школы.
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Помогите пожалуйста. Какие дела можно сделать с маленькими детьми ( "Неделя добр??х дел") добрые дела на территории школы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убрать двор школы,давать всем детя конфеты,шоколадки,хвалить всех детей
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