Помогите пожалуйста. Какие дела можно сделать с маленькими детьми ( "Неделя добр??х дел") добрые дела на территории школы.

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Помогите пожалуйста. Какие дела можно сделать с маленькими детьми ( "Неделя добр??х дел") добрые дела на территории школы.

Автор: Гость