Какая по счету земля начиная от солнца
Физика
Какая по счету земля начиная от солнца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля от солнца по счёту третья
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