Увеличьте 4,8 на 5/7 (Четыре целых,восемь десятых на пять седьмых)

Математика
Увеличьте 4,8 на 5/7 (Четыре целых,восемь десятых на пять седьмых)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 8/10 умножить на 5/7 = 3 3/7
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