Запишите сложные слова, образованные: а)сложением слов; б)сложением основ; в)сложением основ с добавлением суффикса. Кинофестиваль,шкаф-купе,жар-птица,пылесос,самосвал,водопровод,кофеварка,стоп-кран,премьер-министр,многосе...
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Запишите сложные слова, образованные: а)сложением слов; б)сложением основ; в)сложением основ с добавлением суффикса. Кинофестиваль,шкаф-купе,жар-птица,пылесос,самосвал,водопровод,кофеварка,стоп-кран,премьер-министр,многосерийный,птицефабрика,соковыжималка,киносценарий,звукозапись,кареглазый,хлебобулочный,однофамилец,снегоуборочный. Помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)шкаф-купе,жар-птица,стоп-кран,премьер-министр,кинофестиваль. б)пылесос,самосвал,водопровод,киносценарий,звукозапись,кареглазый,однофамилец. в)соковыжималка,хлебобулочный,снегоуборочный.
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