Решите пожалуйста-Отрезки АЕ и DC пересекаются в точке В, являющейся серединой каж??ого из них. 1 ) Докажите, что ∆АВС = ∆ЕВD. 2 ) Найдите угол А и угол С треугольника АВС, если в треугольнике BDE угол D = 47°, угол Е = 42°.

Геометрия

Решите пожалуйста-Отрезки АЕ и DC пересекаются в точке В, являющейся серединой каж??ого из них. 1 ) Докажите, что ∆АВС = ∆ЕВD. 2 ) Найдите угол А и угол С треугольника АВС, если в треугольнике BDE угол D = 47°, угол Е = 42°.

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