Помогите пожалуйста)) кроме 3)

Химия
Помогите пожалуйста)) кроме 3)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.ZnSO₄-Сульфат цинка Ca(NO₃)₂-Нитрат кальция MgO-Оксид магния Na₂CO₃-Карбонат натрия CuCl₂-Хлорид меди(II) CuO-Оксид меди Fe(OH)₂-Гидроксид железа(II) CO₂-Оксид углерода(IV). Они относятся к солям и оксидам. 2) 1.2Zn+O₂=2ZnO 2.ZnO+H₂SO₄=ZnSO₄+H₂O 3.ZnSO₄+2NaOH=Zn(OH)₂↓+Na₂SO₄ 4.Zn(OH)₂+CuCl₂=ZnCl₂+Cu(OH)₂↓ 4) SO₂+K₂O=K₂SO₃ n(SO₂)=16г/64г/моль=0,25моль 1n(SO₂)=1n(K₂SO₃)=0,25моль m(K₂SO₃)=0,25моль*138г/моль=34,5г Ответ:34,5г
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