Помогите пожалуйста!!! математика 2 класс.

Математика
Помогите пожалуйста!!! математика 2 класс.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Толя- _ _ _ _ _ _ 6 отрезков Андрей- _ 1 отрезок Петя- _ _ _ _ _ _6 отрезков Саша- _ _ _ 3 отрезка 3-1=2 отрезка Ответ: На 2 см. Саша выше,чем Андрей.
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