Помогите пожалуйста! Мне надо написать небольшое сочинение на тему "Весна в лесу" ?? помощью опорных слов: Грянул,проснулся,хлынул,затопил,загремел,зазвучали,забормотали,заголосили,прилетели,появились,заалели,вылезли. Зарание...

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Помогите пожалуйста! Мне надо написать небольшое сочинение на тему "Весна в лесу" ?? помощью опорных слов: Грянул,проснулся,хлынул,затопил,загремел,зазвучали,забормотали,заголосили,прилетели,появились,заалели,вылезли. Зарание спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна в лесу     "Еще в полях белеет снег,      А воды уж весной шумят -      Бегут и будят сонный брег,      Бегут, и блещут, и гласят..."      Ф.Тютчев      Если вам удастся побывать в лесу и понаблюдать период ранней весны, вы заметите, что весна самая загадочная и чудесная пора!      На первый взгляд незаметно, как пробуждается природа от зимнего сна.      Деревья ещё голые, много снега,кажется что ничего не изменилось, но воздух уже другой - ощущается весенняя атмосфера. Вокруг чувствуется, как пахнет талым снегом, небо необыкновенно яркое и наполняет душу восторженным возбуждением и радостью.      Солнце постепенно растапливает зимнюю стужу, как бы жалея и оберегая всё живое.      Деревья устремили все свои веточки к солнцу, желая прогреться после зимней стужи.      Тихонько и незаметно набухают почки перед тем, как раскрыть свою прелесть молодой зелени и весеннего цветения. Всё живое готовится как бы к новому рождению и вот-вот, после мертвого сна вновь начнется жизнь в лесу.      Местами снега уже нет и лес погружен в воду, земля умывается после сна, едва только выглянув из под снежного одеяла. Весь лес притаился и ожидает, когда земля прогреется и начнется наступление радостных весенних дней.У земли состояние ещё сонное – она ещё не проснулась, но на помощь весне спешит вода, которая описана в стихах у Ф.Тютчева – «И будит и гласит: Весна идёт»! И вот - уже в сознании слышен начинающийся шум воды, ее быстрое движение и бурная радость всех обитателей леса!      Всё живое готовится к новому рождению. Тишина зимнего леса сейчас осторожно зашипела и завозилась, но совсем скоро «взорвется» радостью бурного цветения, стрекотом и щебетанием, посвистыванием и пощелкиванием, разноголосым пением птиц…      Лес наполнится волшебной музыкой обновления и возрождения природы. Сюда можно подставить эти слава

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