Помогите пожалуйста! Мне надо написать небольшое сочинение на тему "Весна в лесу" ?? помощью опорных слов: Грянул,проснулся,хлынул,затопил,загремел,зазвучали,забормотали,заголосили,прилетели,появились,заалели,вылезли. Зарание...

Гость: Гость:

Весна в лесу "Еще в полях белеет снег, А воды уж весной шумят - Бегут и будят сонный брег, Бегут, и блещут, и гласят..." Ф.Тютчев Если вам удастся побывать в лесу и понаблюдать период ранней весны, вы заметите, что весна самая загадочная и чудесная пора! На первый взгляд незаметно, как пробуждается природа от зимнего сна. Деревья ещё голые, много снега,кажется что ничего не изменилось, но воздух уже другой - ощущается весенняя атмосфера. Вокруг чувствуется, как пахнет талым снегом, небо необыкновенно яркое и наполняет душу восторженным возбуждением и радостью. Солнце постепенно растапливает зимнюю стужу, как бы жалея и оберегая всё живое. Деревья устремили все свои веточки к солнцу, желая прогреться после зимней стужи. Тихонько и незаметно набухают почки перед тем, как раскрыть свою прелесть молодой зелени и весеннего цветения. Всё живое готовится как бы к новому рождению и вот-вот, после мертвого сна вновь начнется жизнь в лесу. Местами снега уже нет и лес погружен в воду, земля умывается после сна, едва только выглянув из под снежного одеяла. Весь лес притаился и ожидает, когда земля прогреется и начнется наступление радостных весенних дней.У земли состояние ещё сонное – она ещё не проснулась, но на помощь весне спешит вода, которая описана в стихах у Ф.Тютчева – «И будит и гласит: Весна идёт»! И вот - уже в сознании слышен начинающийся шум воды, ее быстрое движение и бурная радость всех обитателей леса! Всё живое готовится к новому рождению. Тишина зимнего леса сейчас осторожно зашипела и завозилась, но совсем скоро «взорвется» радостью бурного цветения, стрекотом и щебетанием, посвистыванием и пощелкиванием, разноголосым пением птиц… Лес наполнится волшебной музыкой обновления и возрождения природы. Сюда можно подставить эти слава