Помогите пожалуйста!!!!Мне надо сделать 5 номеров из алгебры,3 из геометрии и теория вероятности хотя бы один

Алгебра
Помогите пожалуйста!!!!Мне надо сделать 5 номеров из алгебры,3 из геометрии и теория вероятности хотя бы один
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На закрепленном файле: модуль алгебра 7,8 №15 140-60=80 Ответ: 80 №16 950-100% 893-x% Составим и решим уравнение: 950/893=100%/x% 1) 893*100/950=94 2) 100%-94%=6% Ответ: 6 №19 147/150=0,98 Ответ: 0,98 Надеюсь,что так с:
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