Помогите пожалуйста!!!!Мне надо сделать 5 номеров из алгебры,3 из геометрии и теория вероятности хотя бы один

Алгебра

Помогите пожалуйста!!!!Мне надо сделать 5 номеров из алгебры,3 из геометрии и теория вероятности хотя бы один

Автор: Гость