Как опытным путём доказать,что во время дыхания у человека выделяется углекислый газ?
Биология
Как опытным путём доказать,что во время дыхания у человека выделяется углекислый газ?
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Гость:
Очень просто с помощью спектрального прибора
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