Помогите пожалуйста! Мне нужно выучить стих про папу для конкурса чтецов. Мне нужен стих весёлый и интересный чтобы слушателям было интересно! Ещё чтобы он был от 12 до 20 строчек, ну, а лучше 16) Извините, что так много прошу!...

Литература
Помогите пожалуйста! Мне нужно выучить стих про папу для конкурса чтецов. Мне нужен стих весёлый и интересный чтобы слушателям было интересно! Ещё чтобы он был от 12 до 20 строчек, ну, а лучше 16) Извините, что так много прошу! Но мне очень надо!
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Автор: Гость
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Гость:
Давай не веселый но интересный..
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