Помогите пожалуйста! Мне нужно выучить стих про папу для конкурса чтецов. Мне нужен стих весёлый и интересный чтобы слушателям было интересно! Ещё чтобы он был от 12 до 20 строчек, ну, а лучше 16) Извините, что так много прошу!...

Литература

Помогите пожалуйста! Мне нужно выучить стих про папу для конкурса чтецов. Мне нужен стих весёлый и интересный чтобы слушателям было интересно! Ещё чтобы он был от 12 до 20 строчек, ну, а лучше 16) Извините, что так много прошу! Но мне очень надо!

Автор: Гость