Помогите пожалуйста ,можите написать на своем листочке и отправить пожалуйста пр??шу
Математика
Помогите пожалуйста ,можите написать на своем листочке и отправить пожалуйста пр??шу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение по действиям1) 4 1/6 + 1,25 = 25/6 + 1 25/100 = 25/6 + 1 1/4 = 25/6 + 5/4 = 50/12 + 15/12 = 65/12 2) 3,5 - 1 1/3 = 3 5/10 - 4/3 = 3 1/2 - 4/3 = 7/2 - 4/3 = 21/6 - 8/6 = 13/6 3) 65/12 : 13/6 = 65/26 4) 2,6 - 1 2/3 = 2 6/10 - 5/3 = 2 3/5 - 5/3 = 13/5 - 5/3 = 39/15-25/15 = 14/15 5) 0,2 + 1/30 = 2/10 + 1/30 = 6/30 + 1/30 = 7/30 6) 14/15 : 7/30 = 4 7) 65/26 * 4 = 130/13 = 10 8) 10*3,2 = 32 9) 7/12 - 0,375 = 7/12 - 375/1000 = 7/12 - 3/8 = 14/24 - 9/24 = 5/24 10) 0,85 : 5/24 = 85/100 : 5/24 = 17/20 : 5/24 = 102/25 11) 102/25 - 0,08 = 102/25 - 8/100 = 408/100 - 8/100 = 400/100 = 4 12) 32:4 = 8 Спрашивай, если есть вопросы
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