Спиши, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Аэроплан п_рящий в в_здухе ??воей чу_ствительностью подобен математически точным весам.Шар освоб_дившийся от отягчающего бремени в_летел при первом порыве ветра. Наши пут_ш...

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Спиши, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Аэроплан п_рящий в в_здухе ??воей чу_ствительностью подобен математически точным весам.Шар освоб_дившийся от отягчающего бремени в_летел при первом порыве ветра. Наши пут_шесвенники останавливались только на (не)сколько минут для обеда, причём ехавший (с) ними отряд из десяти казаков слезал с лош_дей отвязывал древя_ые баклажки с горилкою и тыквы употребляемые вместо сосудов. Вся музыка звучавшая днём ут_хала и см_нялась другою.

Автор: Гость