Образующая конуса равна 16см, угол между образующей и радиусом 60 см. Найти площадь ??олной поверхности.

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рассмотрим треугольник АОС,образованный высотой,радиусом и образующей конуса. ОАС=180-(60+90)= 30 градусов. угол AOC прямой т.к. высота перпендикулярна радиусу. Катет лежащий против угла в 30 градусов равен половине гипотенузы. R = 1/2*16 = 8 смтеперь по теореме Пифагора найдем третью сторону треугольника: AC^2=AО^2+R^2; 256=AO^2+64; AO = √(256-64) = √192 = √(64*3) = 8√3 S полн = пR^2 + пRl = 3,14*64 + 3,14*8*16 = 602, 88 см^2 Ответ: 602,88 см^2