Права и свободы граждан. Гражданская война.
История
Права и свободы граждан. Гражданская война.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При ущемлении прав человека в той или иной стране может всп. недовольство граждан. Государству следует придерживается определённых прав человека во избежании бунта переходящего в гр.войну
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите пожалуйста. В равнобедренном треугольнике основание в два раза меньше ??оковой стороны,а периметр равен 50 см. Найдите стороны треугольн...
Окружающий мир
Русский язык
Сочинение. моя комнта. 1 вступление 2 описание комнаты (несколько абзацев) 3 заключение,под не короткое и чёткое описание комнаты и разделить на аб...
Русский язык