Права и свободы граждан. Гражданская война.

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Права и свободы граждан. Гражданская война.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При ущемлении прав человека в той или иной стране может всп. недовольство граждан. Государству следует придерживается определённых прав человека во избежании бунта переходящего в гр.войну
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