Сочинение. моя комнта. 1 вступление 2 описание комнаты (несколько абзацев) 3 заключение,под не короткое и чёткое описание комнаты и разделить на абзацы пож!

Гость: Гость:

В моей комнате очень много интересных и выделяющихся вещей. При входе в комнату я вижу свой компьютерный стол,кровать,зеркало,как светит солнце из окна,переливаясь на полу.Около зеркала стоит камод,в котором лежат все мои школьные пренадлежности,а на окне стоят комнатные растения,кактус и папоротник,около кровати на компьютерном столе стоит компьютер и лампа что бы было светло,у меня двухъяростная кровать,на первом ярусе шкаф,на втором я сплю. Вот так я описываю и вижу свою комнату каждый день,мне нравится моя комната,моя идеальная комната!