Сочинение. моя комнта. 1 вступление 2 описание комнаты (несколько абзацев) 3 заключение,под не короткое и чёткое описание комнаты и разделить на абзацы пож!

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Сочинение. моя комнта. 1 вступление 2 описание комнаты (несколько абзацев) 3 заключение,под не короткое и чёткое описание комнаты и разделить на абзацы пож!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моей комнате очень много интересных и выделяющихся вещей.    При входе в комнату я вижу свой компьютерный стол,кровать,зеркало,как светит солнце из окна,переливаясь на полу.Около зеркала стоит камод,в котором лежат все мои школьные пренадлежности,а на окне стоят комнатные растения,кактус и папоротник,около кровати на компьютерном столе стоит компьютер и лампа что бы было светло,у меня двухъяростная кровать,на первом ярусе шкаф,на втором я сплю.      Вот так я описываю и вижу свою комнату каждый день,мне нравится моя комната,моя идеальная комната!
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