События А и Б независимы. р(А)=0.2 p(A+B) = 0.8. Найти p(B)
Математика
События А и Б независимы. р(А)=0.2 p(A+B) = 0.8. Найти p(B)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,8-0,2=0,6 (В)!!!!!
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