Адрес, город, деревня, дорогой, до свидания, картина, класс, медведь, корова, , Москв??, пожалуйста, ребята, рисунок, Россия, собака, спасибо,ученик, учитель, корова, машина, карандаш, тетрадь, машина, береза, чувство, товарищ ...
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Адрес, город, деревня, дорогой, до свидания, картина, класс, медведь, корова, , Москв??, пожалуйста, ребята, рисунок, Россия, собака, спасибо,ученик, учитель, корова, машина, карандаш, тетрадь, машина, береза, чувство, товарищ , фамилия, язык, воробей, сорока, щавель из этих слов составить предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В городе есть много адресов. деревня меньше, чем город. ребята сказали учителю до свидания. Корова обычно живёт в деревне. Ученик отдал учителю рисунок. Ученик спросил адрес товарища. у каждого человека есть фамилия. На улице много воробьев и сорок. У каждого человека есть чувства. В некоторые блюда добавляют щавель. ,,Пожалуйста помойте класс"- сказал учитель.
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