Гость: Гость:

В городе есть много адресов. деревня меньше, чем город. ребята сказали учителю до свидания. Корова обычно живёт в деревне. Ученик отдал учителю рисунок. Ученик спросил адрес товарища. у каждого человека есть фамилия. На улице много воробьев и сорок. У каждого человека есть чувства. В некоторые блюда добавляют щавель. ,,Пожалуйста помойте класс"- сказал учитель.