А) 100-12 во 2 степени и разделить на 3 б) 5 умножить на 4 в 3 степени по действиям помогите СРОЧНО!!!!!!

Математика

А) 100-12 во 2 степени и разделить на 3 б) 5 умножить на 4 в 3 степени по действиям помогите СРОЧНО!!!!!!

Автор: Гость