А) 100-12 во 2 степени и разделить на 3 б) 5 умножить на 4 в 3 степени по действиям помогите СРОЧНО!!!!!!
Математика
А) 100-12 во 2 степени и разделить на 3 б) 5 умножить на 4 в 3 степени по действиям помогите СРОЧНО!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 100-12 во второй степени = 76 1) 12*12 = 24 2)100-24= 76 б) 5*4 в третьей степени = 320 1) 4*4*4 = 64 2) 5*64=320
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