Заменить словосочетание обращаться по адресу одним словом

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Заменить словосочетание обращаться по адресу одним словом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обратиться. Мне кажется так. Другого нету) 
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