Составьте уравнение реакции в молекулярном, полном ионном, сокращенном ионном ви??е между гидроксидом бария и сульфатом натрия

Химия
Составьте уравнение реакции в молекулярном, полном ионном, сокращенном ионном ви??е между гидроксидом бария и сульфатом натрия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba(OH)2+Na2SO4=BaSO4+2NaOH  ионное Ba(OH)2+2Na+SO4=Ba+SO4+2Na+2OH    мол.ионное  Ba(OH)2=Ba+2OH    сокр. ионное
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