Под чертой с 46 помогите с решением пож. очень срочно заранее спасибо

Математика
Под чертой с 46 помогите с решением пож. очень срочно заранее спасибо
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NMFFNMH,MBSR,JBJH,MDJJHKJRSTKHFRKLYKETB VLH.AD;.GA.JFHJH,RSHRJ
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