Здрасте) Помогите, а то я не догоняю. 4√3(4-х)gt;7(4-х) Заранее спасибо))
Алгебра
Здрасте) Помогите, а то я не догоняю. 4√3(4-х)gt;7(4-х) Заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4√3(4-x)-7(4-x)>0 (4-x)(4√3-7)>0 4√3-7<0⇒4-x<0 x>4 x∈(4;∞)
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