Здрасте) Помогите, а то я не догоняю. 4√3(4-х)gt;7(4-х) Заранее спасибо))

Алгебра

Здрасте) Помогите, а то я не догоняю. 4√3(4-х)gt;7(4-х) Заранее спасибо))

Автор: Гость