Хоть и не люблю осень, но атмосфера этих фото-восхитительна нужно тире? спасибо)
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Хоть и не люблю осень, но атмосфера этих фото-восхитительна нужно тире? спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, тире здесь не нужно
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