Составь и запеши предложения со словами шарик дружок

Гость: Гость:

У меня есть свой домашний питомец,его зовут шарик,я с детства считал его лучшим другом,и поэтому звал его "шарик дружок"! Мой любимый пёс шарик поехал со мной в гости к моей тёте,а у неё есть дочь.Сегодня когда приехали к ним она крикнула "Шарик,дружок,ко мне!".