Составь и запеши предложения со словами шарик дружок

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Составь и запеши предложения со словами шарик дружок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть свой домашний питомец,его зовут шарик,я с детства считал его лучшим другом,и поэтому звал его "шарик дружок"! Мой любимый пёс шарик поехал со мной в гости к моей тёте,а у неё есть дочь.Сегодня когда приехали к ним она крикнула "Шарик,дружок,ко мне!".
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