Докажите что параллелограмм у которого 1 угол равен 90° является прямоугольников
Геометрия
Докажите что параллелограмм у которого 1 угол равен 90° является прямоугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признак прямоугольника:Если в параллелограмме 1 угол равен 90°,то он является прямоугольником,далее решай как задачу(если надо доказать теорему)
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