Помогите пожалуйста на основе текста и иллюстраций Составьте план рассказа о жиз??и и подвиге Жанны д'Арк

История

Помогите пожалуйста на основе текста и иллюстраций Составьте план рассказа о жиз??и и подвиге Жанны д'Арк

Автор: Гость