Помогите пожалуйста на основе текста и иллюстраций Составьте план рассказа о жиз??и и подвиге Жанны д'Арк

История
Помогите пожалуйста на основе текста и иллюстраций Составьте план рассказа о жиз??и и подвиге Жанны д'Арк
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Гость:
Не знаю да да да ???!!
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